Neuer Eon-Tarif nutzt Nachtstrom

Eon bietet speziell für Besitzer eines Elektroautos den neuen Tarif Ökostrom Home & Drive Flex Charge an. Er richtet sich an Fahrer, „die ihr Fahrzeug günstig, aber ohne das Risiko schwankender Spotmarktpreise laden möchten“, so Jens Michael Peters, Geschäftsführer für Energielösungen beim Energieversorger.

Flex Charge wird wie ein klassischer Stromtarif mit einem festen Grund- und Arbeitspreis abgerechnet. Dabei erfolgt beim Laden des Elektrofahrzeugs an der heimischen Wallbox über Nacht automatisch eine intelligente Lastverschiebung entsprechend eines individuell erstellten Ladeplans. Am nächsten Morgen steht das Fahrzeug mit dem gewünschten Ladezustand bereit. Von den in den Nachtstunden meist günstigeren Börsenstrompreisen profitieren die Kunden des Flextarifs durch einen Bonus von bis zu 20 Euro pro Monat (240 Euro pro Jahr), ohne den preislichen Risiken am Spotmarkt ausgesetzt zu sein.



Zur Nutzung benötigen Kunden eine beliebige heimische Wallbox und ein mit Eon Car Connect kompatibles Elektro- oder oder Plug-in-Hybridfahrzeug. Sobald das Auto über die Software mit der heimischen Wallbox verbunden ist, berechnet ein Algorithmus die benötigte Lademenge, ermittelt die Zeitpunkte für eine möglichst günstige Aufladung und optimiert so den Ladevorgang. Auf Wunsch kann die intelligente Aufladung auch für einzelne Ladevorgänge ausgesetzt und das Fahrzeug direkt vollgeladen werden.



Die Ladevorgänge werden für den Nutzer anschließend in der kostenlosen „E.ON Home“-App aufbereitet, Dort lässt sich auch abrufen, wie viel Flex-Bonus bereits verdient wurde. Darüber hinaus ist für die Nutzung von Flex Charge keine weitere Hard- oder Software erforderlich. (aum)