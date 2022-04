Ford erwartet 199 Mädchen zum Girls‘ Day

Nach einer coronabedingten Pause in 2020 und einer ausschließlich digitalen Veranstaltung im vergangenen Jahr hält Ford den „Girls' Day“ in diesem jahr wieder ganz normal ab. 199 Mädchen werden am Donnerstag bei dem Autohersteller in 14 unterschiedlichen Bereichen an technische Themen und Berufe herangeführt.

Wie immer werden in erster Linie weibliche Auszubildende oder Ingenieurinnen die jungen Gäste durch den Tag begleiten und versuchen, ihr Interesse an handwerklichen oder technischen Berufen zu wecken. Zehn verschiedene Bereiche öffnen dazu in Köln ihre Tore, darunter die Produktentwicklung, das Ausbildungszentrum und der Klima-Wind-Kanal. Die Mädchen bauen beispielsweise einen elektronischen Schaltkreis auf, erstellen am 3D-Drucker einen Schlüsselanhänger oder nehmen kleinere Reparaturen an einem Fahrzeug vor.



Am saarländischen Standort Saarlouis sind 24 Mädchen in die Produktionsstätte des Ford Focus eingeladen. Sie legen als Feuerwehrfrau bei der Brandbekämpfung, in der Fertigung beim Lackieren eines Autos, in den Ausbildungswerkstätten oder beim Autobauen in der virtuellen Welt selbst Hand an.



Aber auch viele Ford-Händler erwarten Mädchen und junge Frauen in ihren Betrieben und Werkstätten. Der Automobilhersteller wird alle Teilnehmerinnen digital begrüßen. Als Role Model stehen zwei weibliche Auszubildende, eine Kfz-Mechatronikerin und eine Juniorverkäuferin aus drei verschiedenen Autohäusern Rede und Antwort und beschreiben den Teilnehmerinnen, wie eine Ausbildung in einem Händlerbetrieb abläuft und welche Karrieremöglichkeiten sich gerade für junge Frauen dort ergeben

können. Auch hier durchlaufen die Mädchen verschiedene Stationen von

Werkstatt bis Verkauf und lernen die verschiedenen Ausbildungsberufe

kennen.



In den vergangenen 20 Jahren nahmen über 6700 Mädchen und junge Frauen an dem Aktionstag bei Ford teil. Wer sich über den Girls' Day hinaus über das Angebot bei den Ford-Werken informieren möchte, findet unter www.azubi-bei-Ford.de oder www.ford-aus-und-weiterbildung.com/ueber-uns/veranstaltungen weitere Informationen zu Ausbildung, Praktika und den nächsten Veranstaltungen.(aum)