Triumph schickt dieses Jahr zwei Testfahr-Trucks: Ausritt gefällig?

Seit Anfang April gibt es wieder an zahlreichen Orten in Deutschland und Österreich die Möglichkeit, Triumph-Modelle für eine Testrunde zu entführen. Unter dem Motto „Ride the Legends“ gehen dieses Jahr gleich zwei Testfahr-Trucks auf Tour, jeweils einer mit Adventure- und der andere mit Roadster-Motorrädern bestückt. Auch die neuen Highlights: die Tiger 1200 und die Speed Triple RR sind dabei.

Die Trucks besuchen zahlreiche Triumph Händler und Louis Stores oder sind zu Gast bei Biker-Treffs. Mit dabei sind die folgenden Motorräder: Adventure Tour: Tiger 1200 (Rally Pro/GT Pro), Tiger Sport 660, Tiger 900 (Rally Pro/GT Pro), Roadster Tour: Speed Triple 1200 RR/RS, Street Triple RS/R, Trident 660 und Speed Twin. Weitere Informationen und Termine unter www.triumphmotorcycles.de/ride-the-legends. (aum)