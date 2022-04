Mit voller Power für die SOS-Kinderdörfer

Den Charity Gaming-Event "Cup der Dörfer" der SOS-Kinderdörfer in Berlin unterstützte Ford jetzt mit dem barrierefreien Gaming Transit, dem „Vanzilla“, einem barrierefreien Fahrzeug mit inklusiver Gaming-Technik. Die während des Livestreams auf Twitch gesammelten Spenden gehen an die SOS-Kinderdörfer in der Ukraine und den umliegenden Ländern, die geflüchtete Kinder und Familien aufgenommen haben.

Während des Livestreams traten bekannte Gaming-Influencer auf dem virtuellen FIFA21-Rasen und in spannenden Studiospielen gegeneinander an. Angelo Bülow, Markenbotschafter des Team Fordzilla, dem E-Sport-Team von Ford, führte als Moderator zusammen mit Gamerin Lisa Weskamp alias „Lunarie" durch die virtuelle Gaming Veranstaltung.



Ford hat den Gaming-Transit entwickelt, um Menschen mit eingeschränkter Mobilität ein barrierefreies Spiel-Erlebnis zu bieten. Er ist so konzipiert, dass er für alle teilnehmenden Spieler problemlos zugänglich ist. Hierfür wurde ein Rollstuhllift und eine Klapprampe montiert. Die adaptiven Gamecontroller können so konfiguriert werden, dass sie individuellen Bedürfnissen von Spielern mit Mobilitätseinschränkungen gerecht werden.



Das E-Sports-Team Fordzilla gründete Ford mit handverlesenen Rennfahrern im Jahr 2019 mit Mannschaften in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien. Neben der Teilnahme an regionalen und europäischen Sim-Rennen war das Team Fordzilla 2020 außerdem auch Initiator des internationalen Fordzilla Cup-Wettbewerbs. Mit der Team Fordzilla Academy Masterclass-Serie sollen Anfänger und junge Talente im Racing-E-Sport gefördert werden. Weitere Informationen auf Twitter (@TeamFordzilla), Instagram (@teamfordzilla) und Twitch (@TeamFordzilla). (aum).