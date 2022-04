Neuer Fiat 500e geht in Japan an den Start

Der Fiat 500e ist ab sofort auch in Japan zu haben, nach Israel und Brasilien das dritte Land außerhalb Europas, in dem der vollelektrisch angetriebene Kleinwagen verkauft wird. In der Heimat des Hybrid-Antriebs haben die Italiener bislang mehr als sechzigtausend Modelle mit Verbrenner inklusive Abarth-Varianten abgesetzt.

In Japan geht der Fiat 500e mit einem 87 kW (118 PS) starken Elektromotor, der aus einer 42-kWh-Lithium-Ionen-Batterie gespeist wird, an den Start. Im Angebot sind die Limousinenvariante sowie der höherwertig ausgestattete Fiat 500e Icon als Limousine und Cabrio mit elektrisch betätigtem Stoffverdeck. (aum)