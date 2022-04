Mit dem Fiat 500e auch Bahn fahren

Fiat bietet den 500e ab sofort in einem Leasing inklusive Bahn-Gutschein an. Das Sondermodell „Action“ in Ozean Grün und mit serienmäßiger Smartphonehalterung steht im Rahmen des „Mobility Leasing“ bei 6000 Euo Sonderzahlung ab einer Monatsrate 129 Euro zur Verfügung. Dazu gibt es dann noch einen DB-Gutschein in Höhe von 500 Euro, der für einzelne Zugfahrten, Reservierungen oder den Kauf einer Bahncard verwendet werden kann. Die Laufzeit für das Leasing und den Bahn-Bonus beträgt zwei Jahre. Alternativ zum Action lassen sich auch andere Modellversionen des Fiat 500e zu angepassten Raten im Mobility-Programm leasen. (aum)