Hyundai baut seine Position in Deutschland aus

In Deutschland sind die meisten Neuzulassungen gewerblicher Natur. Eine der wenigen Ausnahmen bildet Hyundai. Die Koreaner lieferten im vergangenen Monat die Hälfte ihrer Fahrzeuge an Privatkunden aus. Im Marktdurchschnitt sind es lediglich 35 Prozent. Die Marke steigerte damit ihren Marktanteil im Privatkundenbereich gegenüber Februar 2021 von 5,1 auf 5,6 Prozent.

Mit insgesamt rund 13.950 Zulassungen erzielte Hyundai in Deutschland in den ersten beiden Monaten des Jahres einen Marktanteil von 3,6 Prozent. Rund 7400 Zulassungen entfielen dabei auf den Februar und bedeuteten einen Marktanteil liegt von 3,7 Prozent. Damit ist Hyundai erfolgreichster asiatischer Anbieter und drittstärkste Importmarke hinter Skoda und Renault. Während der Gesamtmarkt in den ersten zwei Monaten nur rund sechs Prozent über dem schwachen Vorjahr lag, konnte die Marke ihr Zulassungsvolumen um 30 Prozent steigern und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum den Marktanteil um 0,7 Prozentpunkte steigern. (aum)