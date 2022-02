Neuer Service bei Louis: Shoppen mit persönlichem Berater

Louis bietet Motorradfahrern in seinen Filialen einen neuen Service an: Personal Shopping. Es bietet ein besonders hohes Maß an persönlicher Beratung. Per Terminbuchung bekommt der Kunde ohne Wartezeit einen persönlichen Berater für sein Anliegen zur Seite gestellt. Je nach Bedarf stehen die Louis-Mitarbeiter zwischen 30 Minuten und zwei Stunden für den persönlichen Einkauf zur Verfügung. Sie helfen bei der ersten Komplettausstattung für Anfänger oder der Integration eines Airbag-Systems in die bestehende Ausrüstung, dem passenden Gepäcksystem für den nächsten Urlaub ebenso wie beim Kommunikationssystem für die Gruppentour oder die Umrüstung auf LED-Blinker und vieles mehr. (aum)