Goodyear und JP Kraemer setzen Zusammenarbeit fort

Goodyear wird in diesem Jahr die Zusammenarbeit mit Jean Pierre Kraemer und seiner JP Performance und JP Productions GmbH in Dortmund fortsetzen. Der Reifenhersteller und der bekannte Autotester, Blogger, Influencer und Moderator planen weitere gemeinsame Projekte und Aktionen rund um die Konzernmarken und Produkte. Die Kooperation umfasst gemeinsame Videoproduktionen, Endverbraucher-Promotionen, Fan-Aktionen und die Ausstattung von Projekt-Fahrzeugen.

Die seit 2013 bestehende Zusammenarbeit beinhaltet unter anderem das regelmäßige Prüfen von Goodyear- und Dunlop-Produkten, beispielsweise in Videos zum Sportmaxx Race auf der konzerneigenen Teststrecke in Mireval oder zu der in 2019 neu vorgestellten Super-Sport-Serie im Ascari Race Resort. Goodyear wird auch am Firmengebäude von JP Performances mit einem auffälligen Branding präsent sein. Zudem stehen wieder regelmäßig mit Goodyear- und Dunlop-Reifen ausgestattete Projekt-Fahrzeuge im Showroom. So war zuletzt ein BMW 3.0 CSi von 1973 als Dunlop Art Car mit Sport-Classic-Reifen der Marke zu sehen, der immer wieder für Promotionzwecke eingesetzt wird.



Dokumentiert werden die gemeinsamen Aktionen auch regelmäßig auf dem Youtube-Kanal von JP Performance. (aum)