Ein Pop-up-Store für die Multistrada V4

Ducati hat in Paris einen Pop-up-Store eingerichtet. Die „La Galerie by Ducati“ widmet sich voll und ganz der Multistrada V4, dem in diesem Jahr beliebtesten Modell der Marke. Der temporäre Showroom bringt bis Mitte Januar einen Hauch Motorradabenteuer in die französische Hauptstadt. Neben dem Motorrad stellt die Ausstellung auch Männer und Frauen vor, die mit der Multistrada unterwges gewesen sind. Sie berichten von ihren Reisen. (aum)