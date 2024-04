Pariser Pop-up-Store für Citroën ë-C3

Citroën hat am Boulevard Haussmann in Paris einen „Le Chëvron“ Pop-up-Store eröffnet. Mit diesem exklusiven Veranstaltungsort inmitten des auch bei Touristen beliebten Einkaufsviertels der Hauptstadt, wollen die Franzosen den neuen ë-C3 einem vielfältigen Publikum näher bringen. Neben der automobilen Präsentation des Kleinwagen-Stromers, inklusive Video- und Fotoanimation, soll es auf einer Fläche von fast 150 Quadratmetern ein Café geben, in dem die Besucher tagsüber Kaffee oder Mittagessen und abends Getränke in einer After-Work-Atmosphäre genießen können.

Fast einen Monat lang finden hier außerdem fast 40 Veranstaltungen statt, mit Konzerten und DJ-Sets, Stand-up-Shows, Familienaktivitäten, Diskussionsrunden mit Führungskräften von Citroën und Experten aus den Bereichen Sport, Entwicklung oder nachhaltige Mobilität. Kunst und Kreativität stehen im Mittelpunkt von Workshops und Vorträgen über Automobildesign, Personalisierung von Turnschuhen oder Graffiti. Der Name: „Le Chëvron“ bezieht sich auf das Emblem von Citroën – in Deutschland bekannt als Doppelwinkel. (aum)