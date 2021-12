Audi spendet knapp eine Million Euro an IT-Schulen

Audi fördert mit knapp einer Million Euro die Programmierschulen „42Heilbronn“ und „42Wolfsburg“. Das Geld fließt über vier Jahre in ein Stipendienprogramm der privat finanzierten und gemeinnützigen IT-Schulen. Das Unternehmen will damit ein unkonventionelles Ausbildungskonzept stärken und zugleich finanziell und sozial benachteiligten Studierenden eine hochqualifizierte Ausbildung ermöglichen.

Die gebührenfreien IT-Schulen der „École 42“ haben ihren Ursprung in Paris: Dort wurde der erste Campus im Jahr 2013 gegründet. Inzwischen gibt es 35 Campusse in 22 Ländern. Die weltweit mehr als 12.000 Studierenden durchlaufen jeweils ein im Durchschnitt dreijähriges Programm und gelten im Anschluss als hochqualifizierte IT-Fachkräfte.



Als „Good Corporate Citizen“ stellt Audi zur Finanzierung eines schulinternen Stipendienprogramms in den nächsten vier Jahren insgesamt 960.000 Euro bereit. Wer die 15 Stipendien in der „42Heilbronn“ und die fünf Stipendien in der „42Wolfsburg“ bekommt, entscheiden die beiden Schulen jeweils selbst und jedes Jahr von neuem. (aum)