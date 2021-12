Volkswagen beteiligt sich an Windpark in Schweden

Volkswagen will bis 2050 bilanziell klimaneutral sein. Deshalb beteiligt sich das Unternehmen auch am Ausbau erneuerbarer Energien im industriellen Maßstab und unterstützt bis 2025 mit rund 40 Millionen Euro die Schaffung von Wind- und Solarparks in Europa. Das bisher größte Projekt hat das Unternehmen jetzt mit dem Windparkspezialisten wpd Onshore Aldermyrberget AB im nordschwedischen Skelleftea vereinbart. Der Anteil von Volkswagen am Windpark erzeugt mit rund 100 GWh Strom für umgerechnet 27.000 Haushalte.

Mit einem Marktanteil von 20 Prozent und 9300 Auslieferungen von Januar bis November 2021 ist VW in Schweden Marktführer bei elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. So führt der ID 4 seit acht Monaten das Modellranking an. In den vergangenen elf Monaten wurden mehr als 6000 Einheiten des E-SUV an schwedische Kunden ausgeliefert. (aum)