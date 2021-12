Nur für die virtuelle Rennwelt: Porsche Vision Gran Turismo

Seit 2017 sind Sportwagen von Porsche in das Spiel „Gran Turismo“ integriert, zuletzt der Taycan Turbo S. Nun haben die Stuttgarter und das japanische Videospiel-Entwicklungsstudio Polyphony Digital, eine Sony-Tochter, erstmals ein nur für die virtuelle Welt konzipiertes Fahrzeug entworfen. Der Porsche Vision Gran Turismo wird exklusiv in „Gran Turismo 7“ erlebbar sein, das am 4. März 2022 für Playstation 4 und die neue PS 5 erscheint.

Der Vision Gran Turismo zeigt eine zukunftsweisende Version bekannter Porsche-Designelemente. Die Leuchten in der besonders puristisch gestalteten Front und die integrierten Lufteinlässe schaffen eine optische Verbindung zur Design-Sprache des Taycan und verweisen damit auf den elektrischen Antrieb. Das Heck ziert ein besonders schmal gestaltetes Leuchtenband – eine Weiterentwicklung der Lichtsignatur, die bereits vom Neun-Elfer und dem Taycan bekannt ist. Das auf den (virtuellen) Fahrer zugeschnittene, gekrümmte Hologram-Display liegt optisch freischwebend über dem Lenkrad. Und auch wenn man es nicht anfassen kann, der Vision Gran Turismo verwendet im Interieur nur vegane Materialien.



Neben rein gestalterischen Themen schaffen neue Funktionalitäten ein Sportwagengefühl: Der Spieler erlebt über den Controller ein haptisches Feedback, das dem Gefühl am Lenkrad nachempfunden ist. Die schnelle und direkte Rückmeldung erinnert an einen echten Rennwagen.



Der Ausbau der Gaming-Aktivitäten hat für Porsche auch strategische Bedeutung. „Wir holen junge und digitale Zielgruppen dort ab, wo ihre automobilen Träume entstehen: beim Spielen“, sagt Robert Ader, Vice President Marketing bei der Porsche AG. (aum)