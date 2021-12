Der VW Taigo ist im Handel

Der modische Trend so genannter SUV-Coupés hat das Kleinwagensegment erreicht: Bei Volkswagen steht ab sofort der Taigo in den Autohäusern. Der Einstiegspreis für das in Brasilien entwickelte Modell beträgt 19.350 Euro für die Version mit 1,0-Liter-Benzinmotor, Fünf-Gang-Schaltung und 95 PS (75 kW). Die zweite Leistungsstufe liefert 110 PS (85 kW), Topmotorisierung ist der 1.5 TSI mit 150 PS (110 kW) und Sieben-Gang-Direktschaltgetriebe.

Der 4,27 Meter lange Neuzugang wird in vier Ausstattungstufen angeboten, auch als R-Line. Er lässt sich mit schwarz lackiertem Dach, großem Panorama-Schiebedach und Technologien wie dem Travel Assist für teilautomatisiertes Fahren und LED-Matrixscheinwerfern (ab Style Serie) weiter aufwerten. Zentrales Element im Innenraum ist das serienmäßige Digital Cockpit sowie die neue Generation der Infotainmentsysteme (MIB), die als Einheit angeordnet sind. (aum)