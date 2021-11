Moto Guzzi V100 Mandello kommt mit adaptiver Aerodynamik

Ein etwas verspätetes Geburtstagsgeschenk zum 100-jährigen Bestehen in diesem Jahr macht sich Moto Guzzi mit der V100 Mandello. Das komplett neu entwickelte Modell kommt in der zweiten Jahreshälfte 2022 auf den Markt. Der 90-Grad-V2-Motor mit 1042 Kubikzentimetern Hubraum liefert 115 PS und 105 Newtonmeter Drehmoment. Er überträgt seine Kraft über eine linksseitig in der Schwinge verlaufende Kardanwelle ans Hinterrad.

Stilistisch orientiert sich die V100 an historischen Vorbildern wie der legendären Le Mans, ist technisch mit Kurven-ABS, vier Fahrmodi, Quickshifter und semi-aktivem Fahrwerk sowie Kurvenlicht aber auf der Höhe der Zeit. Hier ging Moto Guzzi deutlich weiter als zuletzt bei der bewusst etwas zurückhaltend konzipierten V85 TT. Als Weltneuheit angepriesen wird das „adaptive Aerodynamiksystem“. Die seitlich des 17,5-Liter-Tanks angebrachten Deflektoren passen sich automatisch der Geschwindigkeit und dem gewählten Fahrmodus an. Komplett geöffnet reduzieren sie den Luftdruck auf den Fahrer um 22 Prozent, verspricht der Hersteller. (aum)