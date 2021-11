EICMA 2021: KTM verfeinert die 1290 Super Duke GT

Im Rahmen der Modellpflege in der Baureihe bekommt auch die 1290 Super Duke GT bei KTM ein kleines Update, das auf der EICMA in Mailand (–28.11.2021) präsentiert wird. Sie übernimmt von der R die etwas leichteren Felgen und erhält als erstes Modell der Marke das neue Navigationssystem Turn-by-Turn Plus. Dazu gibt es ein nun Sieben-Zoll-TFT-Display sowie einen neuen beleuchteten Joystick-Kombischalter. Die Leistung von 175 PS bleibt von der Umstellung des Motors auf Euro 5 unberührt. (aum)