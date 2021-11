Guangzhou 2021: Genesis setzt den GV70 unter Strom

Genesis hat heute auf der Auto Guangzhou (–28.11.2021) in China die Elektroversion des GV70 vorgestellt. Sie wird von je einem Motor an Vorder- und Hinterachse angetrieben, die jeweils 160 kW (218 PS) leisten und 350 Newtonmeter Drehmoment liefern. Im Overboost steigt die Gesamtleistung des Genesis Electrified GV70 auf bis zu 360 kW (489 PS). Damit beschleunigt das SUV in 4,5 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Die erwartete Reichweite pro Batterieladung beträgt nach chinesischer Norm mehr als 500 Kilometer.

Der elektrische GV70 hat ein Multi-Schnellladesystem, das für bis zu 800 Volt ausgelegt ist. Dadurch kann die Hochvoltbatterie an einer 350-kW-Schnellladesäule in unter 20 Minuten von zehn auf 80 Prozent ihrer Kapazität geladen werden. Zudem kann der Wagen Strom für externe Verbraucher abgeben. Das Fahrzeug ist für Ein-Pedal-Fahren ausgelegt und verfügt über eine aktive Geräuschunterdrückung. (aum)