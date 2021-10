Irmscher veredelt den Opel Grandland

Irmscher bietet auch nach dem Facelift des Opel Grandland mit dem neuen Markengesicht eine Vielzahl von Tuningoptionen für das SUV an. So wird eine 20-Zoll-Felge im „Heli Star“ Design angeboten, bei der sich die fünf Speichen wie ein Hubschrauber-Rotor um die Zentralachse drehen. Erhältlich sind eine schwarze und eine frontpolierte Variante. Der Nabendeckel im Motorsportlook kann als Akzent in unterschiedlichen Farben gewählt werden.

Zudem legt Irmscher den Opel auf Wunsch drei Zentimeter tiefer. Das bringt neben der sportiven Optik auch ein dynamischeres Fahrverhalten. Ebenfalls zu bekommen sind ovale Trittrohre in Schwarz oder poliertem Edelstahl versehen sowie eine spezielle Folierung auf der Seitenwand.



Für das Interieur gibt es beim Opel-Veredler neben Fußmatten und Edelstahl-Einstiegsleisten auch Komplettlederausstattungen. Die Irmscher-Manufaktur geht dabei auf individuelle Form-, Farb- und Gestaltungswünsche ein. (aum)