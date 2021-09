Vorschau: Vom Power-Kombi bis zum James-Bond-Mitspieler

Nach dem Standard-Golf prangt nun auch bei der Kombiversion ein R auf dem Hinterteil. Und wie beim Schrägheck powert im Variant der 2-Liter-Turbobenziner mit 320 PS, die vom serienmäßigen Siebengang-DSG, Allradantrieb und ausgeklügeltem Torque-Vectoring-System kontrolliert auf die Straße gebracht werden. Wir probieren es auf der Rennstrecke Bilster Berg aus.

Auf der anderen Seite der Wolfsburger Modellpalette gibt VW mit dem ID Life einen Ausblick auf sein künftiges Einstiegselektroauto für die Massen. Es soll in vier Jahren auf den Markt kommen. Man darf gespannt sein, welche Details der Studie am Ende in die Serie einfließen werden. Auch BMW startet mit dem iX in eine neue Elektro-Ära. Das Technologie-Flaggschiff im X5-Format zeigt, was die Münchener in Sachen E-Antriebstechnologie, Assistenzsysteme, Konnektivität und Multimedia zurzeit drauf haben. Frank Wald hat sich das mal näher angesehen.



Bei den alternativen Antrieben legt auch Hyundai ein hohes Tempo vor. Vom Plug-in-Hybrid über das batterieelektrische Auto bis zur Brennstoffzelle haben die Koreaner Angebote im Programm. Michael Kirchberger gibt uns einen Überblick. Außerdem hat er einen Fahr- und Wohnbericht zu einem weiteren Editionsmodell der Knaus Tabbert Gruppe, erstellt. Der Preis des Knaus Van TI Vansation ist günstig, das Modell jedoch nicht ganz fehlerfrei.



Auch auf zwei Rädern sind wir in der nächsten Woche unterwegs. Etwa mit einem der zahlreichen Nachahmern des kultigen Honda-Mini-Bikes Monkey. Einer davon ist die neue Brixton Crossfire125 XS. Wir fanden mehr als nur ein reines Spaßgerät. Das Mini-Leichtkraftrad hat durchaus auch als Alltagsmotorrad seinen Charme. Von ganz anderem Kaliber ist dagegen die Triumph Scrambler 1200 XE. Das Retrobike mit Crossover-Charakter darf sogar im neuen James-Bond-Film mitspielen. Unser „Agent“ Ralf Bielefeldt gibt einen Fahrbericht.



Darüber hinaus versorgen wir Sie tagesaktuell mit weiteren Nachrichten aus der Auto- und Motorradwelt und berichten über die jüngsten Entwicklungen in der Automobilwirtschaft und der Verkehrspolitik. (aum)