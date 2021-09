Neigetechnik: Piaggio klagt erfolgreich gegen Peugeot

Piaggio hat nach eigenen Angaben vor zwei Gerichten in erster Instanz Recht bekommen, dass Peugeot mit dem Dreirad-Roller Metropolis die Neigungstechnik des Piaggio MP3 kopiert hat. Ein Gericht in Frankreich soll wegen Patentrechtsverletzungen eine Strafe von 1,5 Millionen Euro gegen den mittlerweile zum indischen Mahindra-Konzern gehörenden Scooterproduzenten verhängt haben. Zudem wird laut Piaggio der Verkauf des Metropolis in Frankreich binnen eines Monats untersagt.

Ähnlich fiel den Unternehmensangaben zufolge ein Urteil in Mailand aus. Dort sollen die Werbung für den Peugeot und der Import innerhalb von 30 Tagen untersagt werden. Alle bereits zum Verkauf nach Italien geliefertern Roller müssen innerhalb einer Frist von drei Monaten gegen Strafandrohung aus dem Handel genommen werden. (aum)