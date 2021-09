Neue Zero auf Basis der FXS

Auf Basis der FXS bietet Zero die designerisch weiterentwickelte FXE an. Die Supermoto hat eine Spitzenleistung von 33 kW (44 PS) und eine Dauerleistung von 15 kW (20 PS). Eine 11-kW-Version für die Klasse A1 oder den B196-Zusatzführerschein wird ebenfalls angeboten. Das Drehmoment liegt bei 106 Newtonmetern. Die Reichweite ist stark geschwindigkeitsabhängig und liegt zwischen 62 (Autobahn mit 112 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit) und 161 Kilometern (Stadtverkehr). Kombiniert werden rund 120 bzw. 105 Kilometer genannt. Die Ladezeit für den 7,2-kWh-Akku an einer Standardsteckdose wird mit etwa neuneinhalb Stunden angegeben.

Die Zero FXE kostet 13.650 Euro (Österreich: 13.770; Schweiz: auf Anfrage). (aum)