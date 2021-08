Die Espressomaschine in der Mittelkonsole

Eine Espressomaschine für die Mittelkonsole hat der Autozubehör-Anbieter Heyner entwickelt. Das Modell Espresso Go wird mit zwölf Volt betrieben und eignet sich damit für den Einsatz in Auto, Wohnwagen, Lkw oder Bus. Das Gerät ist etwas größer als eine Thermoskanne und passt in jeden größeren Getränkehalter im Auto. Sein Wassertank fasst 60 Milliliter. Go kann mit handelsüblichen Kaffeekapseln oder mit Kaffeemehl betrieben werden. In fünf bis acht Minuten ist der Espresso fertig. (aum)