Grammer liefert Mittelkonsole für Human Horizons

Für sein elektrisches Premium-SUV Hi Phi X setzt der chinesische Hersteller Human Horizons auf Knowhow aus Deutschland. Grammer liefert die luxuriöse Mittelkonsole für die hintere Sitzreihe und sorgt so für einen Lounge-Charakter im Fond. Sie verfügt über einen Displayträger, Telefonablagen, Cupholdern und zwei – unter einer Butterfly-Armablage versteckten – ausklappbaren Tischen. Der Bezug besteht aus feinem Semianilinleder und Cupholder in den beiden Tischflächen haben magnetische Einlegeformen für die Gläser.

„Als eines der chinesischen Vorzeigeprojekte für den europäischen Markt ist der Hi Phi X in Sachen höchste Qualitätsansprüche auf einem Level mit aktuellen Highend-Modellen etablierter Premium-Hersteller. Entsprechend hochwertig ist sein Innenraum ausgestattet“, erklärt Jürgen Gerl, President Division Automotive bei der Grammer AG. Gefertigt wird die Mittelkonsole bei Grammer Shanghai. Vom Entwicklungsbeginn bis zum Produktionsstart der Mittelkonsole vergingen lediglich neun Monate. (aum)



Mittelkonsole von Grammer für den Hi Phi X von Human Horizons.