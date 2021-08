Mercedes-Benz C-Klasse mag es auch etwas rauer

Die C-Klasse fühlt sich auch auf etwas weniger festem Untergrund wohl: Mercedes-Benz ergänzt die Baureihe um das T-Modell All Terrain. Mit rund vier Zentimeter mehr Bodenfreiheit, dem Allradantrieb 4-Matic und zwei Offroad-Fahrprogrammen inklusive Bergabfahrhilfe sowie 17-Zoll-Rädern (optional bis 19 Zoll) bewältigt der Kombi auch leichtes Gelände. Zu den spezifischen Gestaltungselementen zählen der eigenständige Kühlergrill, exklusive Stoßfänger, der optische Unterfahrschutz vorne und hinten sowie Radlauf- und Seitenschwellerverkleidungen in mattem Dunkelgrau.

Der T-Modell All Terrain basiert auf der Ausstattungsstufe Avantgarde und verfügt als Sonderausstattung über das Digital Light aus der S-Klasse, das hier ein spezielles breit streuendes Offroad-Licht beinhaltet. Mercedes liefert die Gelände-Version der C-Klasse mit je einem Benzin- und einem Dieselmotor aus, die über Mildhybrid-Technik mit Segelfunktion und einen 20 PS (15 kW) starken Starter-Generator verfügen. Der 1,5-Liter-Ottomotor leistet 204 PS (150 kW) und liefert bis zu 300 Newtonmeter Drehmoment. Der Selbstzünder hat zwei Liter Hubraum und bringt es auf 200 PS (147 kW) sowie 440 Nm. Der integrierte Starter-Generator liefert in beiden Fällen als Boostfunktion kurzfristig 200 Nm zusätzlich.



Weltpremiere hat die C-Klasse All-Terrain im September auf der IAA Mobility in München, die Markteinführung erfolgt im vierten Quartal. Der Einstiegspreis dürfte knapp über 50.000 Euro liegen. (aum)