Hyundai Staria: Futuristischer Luxus-Bus startet bei 56.150 Euro

Hyundai hat die ersten Preise seines neuen Vans Staria bekannt gegeben. Zur jetzigen Markteinführung in Deutschland wird der Siebensitzer zunächst nur in der luxuriösen Topversion Signature ab 56.150 Euro bestellbar sein. Neben Frontantrieb ist der Luxus-Bus für 2000 Euro extra auch mit Allrad zu haben. Beide Varianten verfügen über ein serienmäßiges Achtgang-Automatikgetriebe und einen 177-PS-Dieselmotor.

Ab Werk an Bord des Staria Signature sind unter anderem elektrische Schiebetüren, beheiz- und belüftbare Nappa-Ledersitze, Smart-Key, Ambientebeleuchtung, Relax-Einzelsitze in der zweiten Sitzreihe mit Liegefunktion, USB-Anschlüsse rundum, 3-Zonen-Klimaanlage Navigationssystem inklusive 10,25-Zoll-Touchscreen, Bose-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern. Außerdem serienmäßig: ein autonomer Notbrems- und aktiver Totwinkelassistent sowie ein Insassenalarm, der den Fahrer bei Verriegelung an Insassen oder andere Lebewesen erinnert.



Im kommenden Jahr soll der Staria in weiteren Varianten angeboten werden. Dann starten die Preise unter 40.000 Euro. Neben den Passagier-Versionen plant Hyundai außerdem Nutzfahrzeugvarianten sowie die Einführung umweltfreundlicher Antriebe. (aum)