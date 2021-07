Neuer Skoda Fabia startet ab 13.990 Euro

Der neue Skoda Fabia kann ab sofort bestellt werden. Die vierte Generation des Kleinwagen-Bestsellers wächst auf 4,11 Meter Länge und soll das beste Platzangebot seiner Klasse bieten. Das Kofferraumvolumen im Segment stieg nochmal um 50 auf 380 Liter. Zum Marktstart gibt es drei 1,0-Liter-Benziner, mit oder ohne Turboaufladung, und mit Leistungen von 80 PS (59 kW) bis 110 PS (81 kW), verteilt auf drei Ausstattungsvarianten. Voraussichtlich ab August soll auch eine Einstiegsversion Fabia Easy, ausschließlich mit 66 PS (48 kW) zu Preisen ab 13.990 Euro im Konfigurator zu finden sein.

Zunächst startet der Fabia jedoch in der Variante Active ab 16.290 Euro. Zur Serienausstattung gehören hier bereits Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion, Spurhalteassistent, Voll-LED-Scheinwerfer, Fahrlichtassistent, Klimaanlage sowie das Musiksystem Swing mit 6,5-Zoll-Bildschirm. Wer dank Turbounterstützung 95 PS (70 kW) aus dem kleinen Dreizylinder pressen möchte, zahlt mit derselben Ausstattung mindestens 17.590 Euro. Zum gleichen Preis ist die Ausführung Ambition gelistet, unter anderem mit Multifunktionslenkrad, Tempomat, höheneinstellbaren Vordersitzen und dem Bolero-Infotainmentsystem mit 8-Zoll-Bildschirm inklusive Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Surround-Soundsystem mit sechs Lautsprechern und Smartphone-Integration.



Erst in der Ausstattung Ambiente startet auch die Topmotorisierung mit 110 PS (81 kW) Leistung (ab 19.890 Euro), die ihre Leistung serienmäßig via manuellem 6-Gang-Getriebe oder optionalem 7-Gang-DSG (plus 1500 Euro) überträgt. Zusammen mit der höchsten Ausstattung Style, in der unter anderem 15-Zoll-Alufelgen, Nebelscheinwerfer, Fernlichtassistent, schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System, beheizbare Vordersitze und Parksensoren hinten zur Serie zählen, kommt der Fabia dann ab 23.390 Euro. (ampnet/fw)