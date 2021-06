VW Caddy: Aus Alltrack wird Pan Americana

Der Caddy Pan Americana steht am Start. Mit dem Nachfolger des Alltrack ergänzt VW Nutzfahrzeuge in der fünften Caddy-Generation seine bekannte Transporter-Baureihe 6.1 Pan Americana. Das Modell ist ab sofort ausschließlich für die kurzen Radstände des Caddy Cargo und der Pkw-Variante auf Basis der Life-Ausstattung bestellbar. Als Motoren stehen der 114 PS (84 kW) starke TSI-Benziner und zwei TDI-Turbodiesel mit 102 PS (75 kW) oder 122 PS (90 kW) zur Auswahl, motorabhängig frontgetrieben mit 6-Gang-Schalt- oder 7-Gang-DSG-Automatikgetriebe sowie mit 4Motion-Allradantrieb.

Zu den augenfälligsten äußeren Designelementen zählen Beplankungen an Radläufen und Seitenschwellern, schwarze Zusatzleisten an den Türen, ein silbern gefärbter Design-Unterfahrschutz vorne wie hinten, eine in Wagenfarbe gehaltene Spange im Kühlergrill, silberfarbene Dachreling sowie „Pan Americana“-Schriftzüge an Heck und Schiebetüren. Serienmäßige LED-Leuchten vorne und hinten sowie lasierte 17-Zoll-Leichtmetall-Räder gehören ebenfalls zum Standard. Im Interieur der Pkw-Variante gibt es neue Sitzbezüge, Multifunktions-Lederlenkrad sowie Pedalerie und Fußablage in Aluminiumoptik.



Die Preisliste beginnt mit dem Benziner mit Frontantrieb und 6-Gang-Schaltgetriebe ab 31.714 Euro, mit 7-Gang-DSG kostet er 33.951 Euro. Den kleineren Turbodiesel gibt es nur mit 6-Gang-Schalter ab 33.445 Euro. Der stärkere Selbstzünder ist ab 34.659 Euro, mit 7-Gang-DSG ab 36.896 Euro und als einzige Variante auch mit Allradantrieb und 6-Gang-Getriebe ab 37.872 Euro zu haben. (ampnet/fw)