Allradantrieb für den neuen VW Caddy

Der neue VW Caddy ist nun auch in seinen allradgetriebenen Varianten zu bestellen. Seit dieser Woche werden die ersten 4Motion-Modelle am polnischen Standort in Poznań produziert. Der Allradantrieb ist in allen Versionen, als kurzer Caddy, als Maxi mit langem Radstand, als Cargo oder Camper-Variante California, wenn auch ausschließlich mit Diesel-Topmotorisierung und Sechs-Gang-Handschaltung zu haben.

Die kombinierten Verbräuche des 122 PS (90 kW) starken 2-Liter-TDI, der die neueste EU-Abgasnorm 6d-ISC-FCM erfüllt, gibt VW mit 5,0 bis 5,2 Liter Diesel an. Dank Twindosing-Technologie soll der Selbstzünder auch in punkto Stickoxide besonders emissionsarm unterwegs sein. (ampnet/fw)