Fendt führt vier neue Grundrisse beim Bianco ein

Die Bianco-Baureihe von Fendt erhält zur neuen Campingsaison vier neue Grundrisse. Der Bianco Selection 550 SKM bietet ein Elterndoppelbett, das längs im Bug eingebaut ist, eine große Sitzgruppe in der Fahrzeugmitte, gegenüber die Küche und im Heck ein Etagenbetten mit der Länge über die komplette Wohnwagenbreite.

Vom letztjährigen Opal bekannt, ist der Grundriss des neuen Bianco Activ 465 SFH. Im Bug ist eine große Sitzgruppe integriert, und im Heck befindet sich längs eingebaut ein französisches Bett. Der Kühlschrank Slim-Tower ist in dem neuen Zentralmöbelmodul in der Fahrzeugmitte platziert. Er kann auch durch die Eingangstür geöffnet werden. An dem Modulmöbel kann auch ein TV montiert werden, der Fernsehen sowohl im Wohnbereich als auch im Schlafbereich ermöglicht.



Beim Bianco Activ 550 SD sticht der Heckwaschraum über die gesamte Fahrzeugbreite heraus. Er beherbergt eine integrierte separate Dusche. Die Sitzgruppe befindet sich im Heck, während in der Fahrzeugmitte seitlich ein französisches Bett platziert ist. Auch in diesem Modell kommt das neue multifunktionale Zentralmöbel mit Kühlschrank und TV-Platz zum Einsatz.



Der 560 SKM ist bereits seit Jahren Bestandteil der Saphir-Baureihe. Dieser Grundriss hält nun auch Einzug in die Bianco-Baureihe – mit einer kleinen Änderung. Beim neuen Activ kommt statt der S-5004-Gasheizung von Truma die Combi-6-Heizung zum Einsatz. Dadurch wird der Kleiderschrank im Kinderzimmerbereich größer. Zudem stehen für die serienmäßige Dusche zehn Liter heißes Wasser zur Verfügung.



Die Preise werden in Kürze bekanntgegeben. (ampnet/jri)