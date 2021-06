Der Opel-e-Rally-Cup ist in die Saison gestartet

Mit dem Sieg des Franzosen Laurent Pellier und seines Beifahrers Thierry Salva vom Team Saintéloc Racing endete am Wochenende die Premiere des weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokals, des Opel-e-Rally-Cups. Der erste Lauf fand im Rahmen der ADAC-Rallye Stemweder Berg statt. 13 Teams aus fünf Nationen nahmen im 100 kW (136 PS) starken Corsa-e Rally rund um Lübbecke in Nordrhein-Westfalen die Wertungsprüfungen unter die Räder. Der zweite Wertungslauf findet am 7. August im Rahmen der ADAC-Holsten-Rallye unmittelbar an der mecklenburgischen Ostseeküste statt. (ampnet/jri)