Opel Corsa-e Rally auf Stippvisite in Nachbarländern

Der Rallye-Markencup mit dem Opel Corsa-e Rally wird in diesem Jahr internationaler. Neben vier Terminen im Rahmen von ADAC-Rallyes stehen auch drei Auswärtstermine in den Niederlanden, Österreich und in Frankreich an. Im vergangenen Jahr gab es lediglich einen Abstecher ins Ausland, und zwar nach Tschechien. Saisonstart ist am ersten Mai-Wochenende bei der ADAC-Actronics-Rallye in Sulingen. Zwei Wochen später geht es dann zur ELE Rally ins niederländische Eindhoven. Den Winter über haben die Ingenieure die Differenzialsperre des 100 kW (136 PS) starken E-Rallyeautos für eine höhere Performance überarbeitet. Zudem wurde das Soundsystem optimiert, um die akustische Wahrnehmbarkeit des Corsa-e Rally zu verbessern und damit für mehr Sicherheit bei den Zuschauern zu sorgen.

Der Preisgeldtopf des ADAC-Opel-e‑Rally-Cup ist mit rund 100.000 Euro gefüllt. Zudem haben die jungen Teilnehmer die Chance, sich über starke Leistungen für das ADAC-Opel-Rallye-Juniorteam zu empfehlen. Im Folgejahr können sie dann im Opel Corsa Rally4 auf internationaler Ebene mitmischen. (aum)