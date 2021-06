Subaru startet Online-Plattform für Neuwagen und Gebrauchte

Mit einer neuen Online-Plattform für Neu- und Gebrauchtwagen startet Subaru Deutschland einen digitalen Vertriebskanal: Unter www.dein-subaru.online bieten die Vertragspartner der Marke ihre aktuellen Bestandsfahrzeuge an. Wer sein Wunschauto gefunden hat, kann das Subaru-Autohaus kontaktieren oder direkt ein Kaufangebot abgeben. Nutzer finden eine stetig wachsende Auswahl an sofort verfügbaren Fahrzeugen – von Neu- und Vorführwagen bis hin zu Gebrauchten.

Bereits in der aktuellen, noch bis Ende Juni laufenden Test- und Pilotphase, an der sich zunächst zehn Händler beteiligen, werden mehr als 700 Fahrzeuge auf der Plattform angeboten. Nach Möglichkeit sollen nach und nach alle Vertriebspartner mitmachen.



Neben kurzen Lieferzeiten profitieren Interessenten von Transparenz und Vergleichbarkeit. Eine Filterfunktion vereinfacht die Suche: Mit ihr lassen sich beispielsweise der maximale Preis, die gewünschte Farbe, der Karosserietyp, Leistung und Ausstattungsdetails sowie die maximale Laufleistung festlegen, auch eine Umkreis-Suche ist in Kürze möglich. Wer fündig wird, kann den Händler telefonisch oder per E-Mail kontaktieren – ob zwecks Terminvereinbarung für eine Probefahrt oder ein Gespräch, um beispielsweise Finanzierungsmöglichkeiten zu klären. Nach der Registrierung können Nutzer ein Direktkauf-Angebot unterbreiten: Sie erhalten ihr Wunschauto zum angegebenen Fixpreis. Die Daten von Interessenten gehen ausschließlich an die entsprechenden Händler – Subaru Deutschland hat darauf keinen Zugriff.



Zu einem späteren Zeitpunkt wird neben den Fahrzeugen auch Zubehör auf www.dein-subaru.online angeboten. (ampnet/jri)