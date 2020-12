Servicetermine bei MAN rund um die Uhr online

MAN hat eine Plattform zur Online-Terminvereinbarung rund um die Uhr eingerichtet. Sie steht an sieben Tagen in der Woche für den jeweiligen Servicebetrieb vor Ort zur Verfügung. MAN Service Booking gleicht die individuellen Terminwünsche mit den freien Werkstatt-Kapazitäten ab. So können Termine – egal ob Wartung, gesetzliche Untersuchungen oder Reparaturen – festgelegt und verwaltet werden.

Zusätzlich sind anstehende Termine sowie der zugehörige Fahrzeugstatus in der Booking-Übersicht direkt einsehbar. Außerdem kann eine Erinnerungsfunktion eingerichtet werden. So wird die Termin-Benachrichtigung wahlweise per SMS oder E-Mail direkt an den Kunden versendet. (ampnet/jri)