Opel hat eine öffentliche Ausschreibung der italienischen Post gewonnen. Der deutsche Hersteller erhielt den Zuschlag für die Lieferung von 1744 Corsa-e. Der Post- und Logistikbetreiber mit Sitz in Rom will seine CO2-Emissionen senken. Dazu soll die Flotte mit emissionsfreien Fahrzeugen entscheidend beitragen. Die ersten Corsa-e aus dem Großauftrag wird Opel im Laufe des Jahres an die Poste Italiane ausliefern. (ampnet/jri)