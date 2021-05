Zwei neue Optikpakete bei Audi mit schwarzer Note

Audi bietet für den A4 und A5 zwei neue Optikpakete an. Zum Optikpaket „S line competition“ für den A4 zählt das S-line-Exterieurpaket sowie zusätzlich ein Schwarzpaket. Darin sind das matt lackierte Kühlerschutzgitter, das Blade, die Steinschlagschutzleiste, der S4-Spoiler sowie die Ringe im Singeleframe in Schwarz ausgeführt. 19 Zoll große Gussräder runden die Extras ab.

„S line competition plus“ bietet darüber hinaus noch LED-Scheinwerfer, ein Ambiente-Lichtpaket, schwarze Außenspiegel, und eine beleuchtete Einstiegsleiste mit Aluminiumeinlegern vorn. Bei allen Motorisierungen ab 150 kW kommen rot lackierte Bremssättel hinzu. Wahlweise kann in beiden Fällen das Dach in Brillantschwarz bestellt werden.



Beim A5 ergänzt „S line competition“ das S-line-Exterieur ebenfalls um auffällige schwarze Elemente. Beim Plus-Paket gibt es obendrein unter anderem Matrix LED-Scheinwerfer und wie beim A4, schwarze Außenspiegel, rot lackierte Bremssättel für die stärkeren Motorisierungen und Ambiente Lichtpaket für das dynamische Erscheinungsbild. Auch das Audi A5 Coupé lässt sich mit einem Dach in Brillantschwarz bestellen.

Die sofort bestellbaren Modelle sind ab Juli verfügbar. Den Audi A4 S line competition gibt es ab 38.250 Euro, den S line competition plus ab 45.400 Euro. Beim A5 sind es 43.200 Euro bzw. 49.600 Euro. (ampnet/jri)