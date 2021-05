Seat Mó nun auch in Deutschland mit E-Scootern am Start

Mó, die Seat-Marke für urbane Mobilität, geht nun auch in Deutschland an den Start. Über 90 Vertragshändler des Automobilherstellers bieten nun auch den Seat Mó e-Kickscooter 65 sowie den e-Scooter 125 an. Der erste Elektro-Leichtkraftroller der Marke bietet drei Fahrmodi und eine Reichweite von bis zu 137 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit des Zweisitzers mit Stauchfach beträgt 95 km/h.

Der 5,6 kWh große Akku lässt sich laut Hersteller schnell ausbauen, um ihn zum Beispiel in der Wohnung zu laden. Über die kostenlose App „My Seat Mó“ kann der Roller über das Smartphone lokalisiert, gestartet und über eine individuelle digitale Freigabe auch mit anderen Nutzern geteilt werden.



Der Seat Mó kostet in Weiß 6700 Euro, Rot und Grau sind 75 Euro teurer. (ampnet/jri)