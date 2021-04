Europäisches Entwicklungszentrum von Mazda unter neuer Leitung

Wechsel an der Spitze des Forschungs- und Entwicklungszentrums von Mazda in Europa: Kota Matsue leitet künftig als Vice President die europäische Entwicklungsabteilung im hessischen Oberursel. Der 53-jährige Japaner folgt auf Hajime Seikaku, der diese Funktion seit Oktober 2018 ausgeübt hatte.

Kota Matsue ist seit fast drei Jahrzehnten bei Mazda beschäftigt und hatte verschiedene Positionen in der Motoren- und Antriebsentwicklung des Automobilherstellers in Japan inne. Zudem war er vier Jahre lang für Mazda in den USA tätig und unter anderem für die Einführung von Dieselmotoren in den nordamerikanischen Markt zuständig. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen im April 1992 absolvierte er ein Maschinenbaustudium an der Waseda-Universität in Tokio.



Vorgänger Seikaku kehrt in die Mazda Unternehmenszentrale nach Hiroshima zurück. Dort übernimmt er die Funktion als stellvertretender General Manager in der Fahrzeugentwicklung.(ampnet/fw)