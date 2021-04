Jaguar F-Type R-Dynamic trägt Schwarz

Jaguar legt vom F-Type R-Dynamics das Sondermodell „Black“ auf. Der Name ist Programm: So zeichnen sich Coupé und Cabriolet unter anderem durch das serienmäßige Black Pack sowie hochglänzend schwarz lackierte Fünf-Speichen-Felgen im Format 20 Zoll aus, die ausschließlich für das Editionsmodell angeboten werden.

Den Innenraum prägen Performance-Sitze mit Windsor-Leder in Ebony mit Kontrastnähten in Light Oyster oder alternativ in Mars Red mit dem Interieur im gleichen Rotton. Das ausgearbeitete Stichmuster nach Vorbild des „Jaguar Heritage“-Monogramms findet sich neben den Sitzen auch in den Türverkleidungen wieder. Das Monogramm-Motiv taucht eingeprägt auch in der mit Premium Velours bezogenen Einfassung des Fahrer-Displays auf. Weitere Veredelungen umfassen Lenkradschaltwippen aus satiniertem Aluminium, einen Dachhimmel in Premium-Velours in Ebony (Cabriolet nur A-Säule) und beleuchtete Einstiegsleisten mit „Jaguar“-Schriftzug.



Der F-Type R-Dynamic ist sowohl mit dem 450 PS leistenden 5,0-Liter-V8 als auch mit dem 300-PS-Vierzylinder zu haben. Die Preise beginnen bei 76.000 Euro für das Coupé und 82.750 Euro für die offene Version. (ampnet/jri)