Toyota Yaris Cross in Adventure-Ausführung

Noch vor dem Verkaufsstart im September diesen Jahres präsentiert Toyota schon die erste Variante des neuen Yaris Cross. Der SUV-Ableger des erfolgreichen Kleinwagens soll neben der eleganten Version auch in einer robusten Adventure-Ausführung vorfahren. Diese trägt dann einen Unterfahrschutz vorne, eine Schutzplatte am hinteren Stoßfänger, eine silberfarbene Dachreling und dunkelgraue 18-Zoll-Leichtmetallfelgen. Innen gibt es Klavierlackelemente, einen schwarzen Dachhimmel, Teilledersitze und eine Dekorlinie. Leder kommt am Lenkrad und am Schalthebel zum Einsatz.

Zur Markteinführung wird der im französischen Toyota Werk in Valenciennes produzierte Yaris Cross auf Basis dieser Adventure-Variante als limitierte Premiere Edition angeboten. Zur Ausstattung zählen hier außerdem exklusive Ledersitze, gefräste 18-Zoll-Leichtmetallräder, elektrische Heckklappe mit Sensorsteuerung, Head-up-Display und Zweifarb-Lackierungen. (ampnet/fw)