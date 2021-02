Mazda bietet Schlüssel in Wagenfarbe an

Mazda bietet ab sofort Fahrzeugschlüssel in Wagenfarbe an. Die Gehäuse (Vorder- und Rückseite) sind für alle Transponder der aktuellen Modellgeneration verfügbar. Ausgenommen ist der Mazda 2. Sie können ab sofort als Zubehör in den folgenden sechs Original-Fahrzeuglackierungen bestellt werden: Magmarot Metallic, Polymetalgrau Metallic, Matrixgrau Metallic, Onyxschwarz Metallic, Satinweiß Metallic und Mondsteinweiß Metallic. Die Transpondergehäuse werden mit dem gleichen Verfahren wie die Karosserie lackiert. Sie können zum Preis von 110 Euro über den Händler bestellt werden. (ampnet/jri)