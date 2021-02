Audi zeigt zweite Generation des Kundensport-Modells

Mit seiner virtuellen Premiere gestern bei Audi Sport in Neuburg an der Donau tritt die zweite Generation des Audi RS 3 LMS für den weltweiten TCR-Rennsport an. Die aktuelle Generation präsentiert sich in allen Bereichen mit neuen Entwicklungen, die das seriennahe Einsteigermodell zu einem besseren Rennwagen mit bis zu 340 PS (250 kW) Leistung bei größerer Sicherheit bei günstigen Kosten für Anschaffung und Unterhalt werden lassen.

Julius Seebach, Geschäftsführer Audi Sport GmbH und verantwortlich für den Audi-Motorsport, sieht den Audi RS 3 LMS als ein klares Bekenntnis der Marke zum Kundensport. „Die bemerkenswerte Erfolgsserie der ersten Generation wollen wir mit dem neuen Modell fortsetzen“, erklärte er bei der Premiere. Kein anderer Kundensport-Rennwagen von Audi ist in einer Generation so häufig produziert worden wie die in 180 Exemplaren aufgelegte Vorgängerversion. Die brachte es von nur vier Jahren bei 1051 Rennen weltweit auf 764 Podestplätze, darunter 279 Siege, 16 Titel in Fahrerwertungen sowie 38 Meisterschaftserfolge in weiteren Kategorien. (ampnet/Sm)