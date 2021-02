Vorschau: Vier Neue, ein prächtiger Diesel, ein Held und eine Pipeline

Opel bricht mit der nächsten Generation des Mokka formal in ein neues Zeitalter auf. Nach dem Facelift des Crossland ist es das zweite Modell mit dem „Visier“-Markengesicht. Zudem wird es eine Elektrovariante geben. Bei DS steht nach dem 4er die nächste Neuheit an: der DS 9. Audi stellt den über 600 PS starken e-Tron GT vor. Bei Mercedes-Benz steht die nächste Generation der C-Klasse an. Ampnet-Chefredakteur Jens Meiners ist in einem Prototyp mitgefahren.

Ein Prachtkerl von einem Diesel: Der Seat Leon gibt als Kombi mit seinem überaus sauberen Zwei-Liter-Selbstzünder eine gute Figur ab. Michael Kirchberger stellt ihn im Fahrbericht vor. Der ID 3 von Volkswagen hat einen holprigen Start hingelegt. Nun ist seit einigen Wochen die „First Edition“ auf der Straße. Wir schauen uns den ersten rein als Elektroauto konzipierten VW im Fahrbericht einmal näher an.



Die Erdgaspipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee sorgt für politischen Ärger, ist aber aus technischer Sicht eine Meisterleistung. Fünf Verlegeschiffe waren am Bau beteiligt, darunter die beiden größten Spezialdampfer der Welt. Wir erklären, wie die 200.000 Rohrelemente aneinandergeschweißt und auf den Meeresgrund gelegt wurden.



