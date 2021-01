Kia Sportage als Black Edition

Kia bietet den Sportage als Sondermodell „Black Edition“ an. Besondere Merkmale sind die schwarzen Karosserieelemente und die Extraausstattung. So sind der Kühlergrill mit spezieller Gitterstruktur, die Einfassung der Scheinwerfer und die Zierleisten sowie der Unterfahrschutz, die Dachreling und die Felgen in Schwarz gehalten. Abgedunkelt wurden auch das Markenlogo und der Modellschriftzug, der zudem anders als bei den regulären Ausführungen mittig auf der Heckklappe positioniert ist. Bei den Farben haben die Kunden die Wahl zwischen fünf Weiß-, Schwarz-, Grau- und Silbertönen.

Der Sportage Black Edition basiert auf der Ausstattungsstufe Vision und bietet zusätzlich unter anderem ein JBL-Premium-Soundsystem mit acht Lautsprechern (inkl. Subwoofer) und externer Endstufe, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, Lenkradheizung, USB-Ladebuchse im Fond und dunkel getönte Scheiben sowie einen aktiven Spurwechselassistenten mit Totwinkel- und Querverkehrwarner. Dazu kommen schwarze Ledersitze (Sitzkontaktflächen in Leder), hochglanzschwarze Applikationen an der Zentralkonsole, elektrisch einstellbare Vordersitze, Panoramadach mit elektrischem Glasschiebedach, 10,7-Zoll-Supervision-Instrumente, eine induktive Smartphone-Ladestation und die Vorbereitung für eine Anhängerkupplung.



Der Kia Sportage Black Edition steht in verschiedenen Antriebsvarianten zur Verfügung. Die Preise beginnen bei 28.290 Euro. (ampnet/jri)