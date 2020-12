Livestream der Autostadt zum Sounddesign

Ende Oktober wurde im Zeithaus der VW-Erlebniswelt Autostadt in Wolfsburg die Sonderausstellung „Neue Mobilität – neu denken“ eröffnet. Unmittelbar nach der Premiere der begleitenden Veranstaltungsreihe – der Weltenbummler Wiebe Wakker präsentierte seinen Roadtrip mit einem elektrifizierten Golf V Variant – wurde der zweite Lockdown verhängt und auch der Parkbetrieb der Autostadt musste eingestellt werden.

Ein Livestream bietet nun am Donnerstag (10.12.2020) ab 17 Uhr allen Interessierten die Möglichkeit, die Ausstellung virtuell kennenzulernen und mit Experten zum Thema „Sounddesign der Zukunft“ zu diskutieren, denn schließlich verfügt jedes Automobil über einen individuellen Klang: Alltägliche Dinge, wie sich anschnallen, den Blinker betätigen oder das Schließen der Fahrzeugtür, klingen in einem Volkswagen Käfer ganz anders als in einem VW Golf. Die einzelnen Sounds, entstehen dabei inzwischen nicht mehr zufällig. Sie werden extra entwickelt und von Spezialisten designed.



Indra-Lena Kögler, User Experience Designerin der Marke Volkswagen, spricht in der 60-minütigen Veranstaltung über die Bedeutung von Tönen und Klängen bei der Entwicklung von modernen Fahrzeugen wie etwa dem ID 3 oder dem ID 4. Musikproduzent Sebastian Horn, der die Soundinstallation der Ausstellung im Zeithaus mitgestaltet hat, geht der Frage nach: „Wie kann der Sound der Zukunft musikalisch eingefangen werden?“.



Der Livestream kann über www.autostadt.de oder über die Facebook-Seite der Autostadt aufgerufen werden. (ampnet/av)