Jens Brücker hat die Leitung des Porsche-Stammwerkes in Zuffenhausen übernommen. Er ist Nachfolger von Christian Friedl, der nach 20 Jahren bei Porsche zum 1. Januar die Leitung des Seat-Werks Martorell in Spanien übernimmt. Vor seinem Wechsel verantwortete Brücker zuletzt für mehr als vier Jahre das Volkswagen-Werk in Südafrika und war zuvor für die Daimler AG tätigt. (ampnet/jri)