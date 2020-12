Jaguar F-Pace SVR noch ein bisschen schneller

Zum neuen Modelljahr präsentiert sich der Jaguar F-Pace SVR mit einem Update. Der nach wie vor 550 PS (405 kW) starke 5,0-Liter-V8 liefert mit 700 Newtonmetern noch einmal 20 Nm mehr Drehmoment. Der Sprint von 0 auf 100 km/h verbessert sich dadurch um fast eine halbe Sekunde auf vier Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit steigt um drei km/h auf 286 km/h. Parallel dazu wurde der Normkraftstoffverbrauch um einen halben Liter auf 11,4 Liter je 100 Kilometer gedrückt.

Auch die Kraftübertragung, die Lenkung und die dynamischen Regelkreise sowie die Bremsen profitieren vom gezielten Feintuning. Eine neue Dynamic Launch Funktion lässt den SVR noch unmittelbarer aus dem Stillstand beschleunigen. Modifizierte Fahrwerksbuchsen und geänderte Kennfelder für die adaptive Dämpferverstellung sollen den Fahrkomfort erhöhen.



Auch optisch hat sich etwas getan: Ein komplett neuer Frontstoßfänger mit größeren Lufteinlässen sorgt für einen effektiveren Luftstrom in Richtung der Kühlsysteme des Antriebsstrangs und der Bremsen. Zugleich senkt der optisch aggressivere Auftritt den Auftrieb um 35 Prozent und den cw-Wert von 0,37 auf 0,36. Der Zugang zum Infotainmentsystem erfolgt über einen komplett neuen 11,4-Zoll-HD-Touchscreen aus gebogenem Glas. Zudem ziehen neue Materialien ins Interieur ein, wie zum Beispiel Sitzinnenbahnen und Türeinlagen aus Premium Velours und Oxford-Leder an seitlichen Sitzpolstern. Neben einem Furniersatz in „Aluminium Technical“ steht optional auch eine Premium-Option in Form offenporiger Kohlefasereinlagen zur Wahl. Als Extra im Angebot sind schlank ausgeformte Semi-Anilin-Ledersportsitze mit Monogramm-Stickerei. Der Wählhebel erhielt für den Einsatz im einen Überzug aus genopptem Monogram-Leder mit eingeprägtem SVR-Logo, die Schaltwippen am Lenkrad bestehen aus einer Zinklegierung.



Der Jaguar F-Pace SVR kann zu Preisen ab 102.780 Euro bestellt werden. Die Auslieferung beginnt im Frühjahr. (ampnet/jri)