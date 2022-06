Exklusiver Jaugua F-Pace SVR: Für jede Runde ein Exemplar

Mit der exklusiven „Edition 1988“ des F-Pace SVR erinnert Jaguar an den Rennsporterfolg in jenem Jahr in Le Mans. Das 550 PS (423 kW) starke Hochleistungs-SUV wird in nur 394 Exemplaren gebaut. 20 Stück davon sind für den deutschen Markt vorgesehen. Die Limitierung entspricht der Rundenzahl, die Jaguar XJR-9 LM im Jahr 1988 in Le Mans als Siegerfahrzeug zurückgelegt hat.

Die Außenfarbe Midnight Amethyst wurde speziell für das Editionsmodell entwickelt und wird auch ihm allein vorbehalten bleiben. Sie soll an die Lackierung des damaligen Rennwagens erinnern. Weitere exklusive Details sind unter ein Jaguar-„Leaper“ (die springende Raubkatze) in Sunset Gold Satin samt gleichfarbigem Marken-Schriftzug auf der Heckklappe sowie Luftauslässe in den vorderen Kotflügeln mit „Edition 1988“-Emblem. Zusätzlich zum serienmäßigen Black Pack des F-Pace SVR sind auch die Außenspiegelkappen, die Bremssättel, die Nabendeckel der Felgen, das „R“ auf dem vorderen SVR-Emblem und am Lenkrad in glänzendem Schwarz ausgeführt.



Dazu kommen im Interieur offenporige Dekors in Karbon, eine Semi-Anilin-Lederpolsterung in Ebony und exklusive Details in Sunset Gold Satin an Armaturenbrett, Lenkrad und Schaltwippen sowie den beheizten und gekühlten Performance-Vordersitzen. Beleuchtete Einstiegsleisten mit „Edition 1988“-Branding und eine beim Öffnen der Türen sichtbare „One of 394“-Plakette am seitlichen Ende des Armaturenträgers sind weitere Merkmale.



Der Jaguar F-Pace SVR beschleunigt von Hause aus in vier Sekunden von 0 auf 100 km/h und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 286 km/h. Das neue Sondermodell wird erstmals beim Goodwood Festival of Speed (23.–26.6.) der Öffentlichkeit präsentiert. In Deutschland kostet der F-Pace SVR „Edition 1988“ 138.599 Euro. (aum)