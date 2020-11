Gemeinsam auf dem Weg zum Benzinmotor der näheren Zukunft

Die Daimler AG und die Geely Holding, die Muttergesellschaften der Mercedes-Benz AG und Volvo Cars, arbeiten gemeinsam an der Entwicklung eines hocheffizienten Antriebssystems für die nächste Generation der Hybridanwendungen. Geplant sind gemeinsame Projekte in den Bereichen Entwicklung, Beschaffung, Industrialisierung und Effizienz. Beide Konzerne werden ihr globales Forschungs- und Entwicklungs-Netzwerk nutzen, um gemeinsam an einem hocheffizienten Benzinmotor der nächsten Generation zu arbeiten, der für Hybridanwendungen ausgelegt wird. Bis 2039 soll beispielsweise die Pkw-Flotte von Mercedes-Benz klimaneutral sein.

Dafür sei die Elektrifizierung des Portfolios an Antriebssträngen ein Bestandteil der Strategie, so Markus Schäfer, Mitglied des Vorstands der Daimler AG und Mercedes-Benz AG; verantwortlich für Daimler Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars COO. „Zu diesem Zweck wandeln wir unser Portfolio systematisch um, so dass bis 2030 mehr als die Hälfte unseres Pkw-Absatzes aus Plug-in-Hybriden oder rein elektrischen Fahrzeugen bestehen wird.“ Um die unterschiedlichen Marktanforderungen und Kundenbedürfnisse weltweit zu erfüllen, seien hocheffiziente Verbrennungsmotoren im Übergang Teil dieser Transformation.



Bei Mercedes-Benz werde die neu gegründete Organisationseinheit Mercedes-Benz Drive Systems das Projekt verantworten und Kosteneffizienz schaffen, kündigte Schäfer an. Hubertus Troska, Mitglied des Vorstands der Daimler AG, verantwortlich für Greater China, sieht durch die Zusammenarbeit mit Geely eine Verbesserung der Präsenz von Daimler-Marken auf dem weltgrößten Automobilmarkt.



An Conghui, Präsident der Geely Holding Group und CEO der Geely Auto Group, verweist auf die „Sustainable Experience Architecture (SEA)“, eine Elektroauto-Plattform, die das chinesische Unternehmen erst kürzlich allen Automobilherstellern angeboten hat. Geely, so Conghui, werde weiterhin nach Wettbewerbsvorteilen in den Bereichen F & E, Produktion, Lieferantenmanagement und anderen Bereichen suchen und sich auf die Entwicklung elektrifizierter Premiumfahrzeuge fokussieren.



Die Produktion ist in den Antriebsstrangwerken der Unternehmen in Europa und China vorgesehen und kann von Mercedes-Benz zusammen mit seinen Partnern in China sowie im breiten Markenportfolio der Geely-Gruppe, einschließlich Volvo, eingesetzt werden. Für die globalen Märkte wird der Export des Motors aus China in Betracht gezogen.



Das neue Projekt mit den Chinesen ist Teil der Antriebsstrangstrategie von Mercedes-Benz für die Zukunft. Im Rahmen der „Ambition 2039“ setzt die Marke mit der strategischen Ausrichtung „Electric first“ konsequent auf die Elektrifizierung aller Modellvarianten. Daimler und Geely, Großaktionär beim Stuttgarter Autobauer, arbeiten bereits zusammen, um die Marke Smart weltweit weiterzuentwickeln und Premium-Ride-hailing-Dienstleistungen auf dem chinesischen Markt anzubieten. (ampnet/Sm)