Audi SQ2 startet bei 45.700 Euro

Audi hat den Vorverkauf des überarbeiteten SQ2 gestartet. Das mit Allradantrieb und S-Sportfahrwerk ausgestattete Spitzenmodell der Baureihe verfügt über 300 PS (221 kW) und beschleunigt in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der 2.0 TFSI stellt zwischen 2000 und 5300 Umdrehungen in der Minute durchgehend 400 Nm Drehmoment bereit. Die Höchstgeschwindigkeit wird politisch korrekt bei 250 km/h abgeregelt. Der Normverbrauch nach NEFZ-Zyklus liegt bei 7,7 Litern je 100 Kilometer.

Die unteren Gänge der Sieben-Gang-Doppelkupplunsggetriebes S-Tronic sind sportlich kurz übersetzt, der siebte verbrauchssenkend lang. Zudem rollt das sportliche SUV bei Schubbetrieb im Freilauf. Das Sportfahrwerk legt den SQ2 zwei Zentimeter tiefer. Die serienmäßige Progressivlenkung ist so verzahnt, dass ihre Übersetzung mit zunehmendem Einschlag immer direkter wird. Zur Serienausstattung gehört auch das Fahrdynamiksystem mit fünf Programmen. Per Tastendruck kann die Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) in einen Offroad-Modus versetzt werden. LED-Scheinwerfer sind ebenfalls Serie, alternativ montiert Audi Matrix-LED-Scheinwerfer.



Zur Standardausstattung gehören Klimaautomatik, Sportlenkrad und Sportsitze. Der Dachhimmel ist in Schwarz gehalten, an den Türtafeln kommt ein haptisch feineres Material im Einsatz. Die Pedalkappen und die Fußstütze sind aus Edelstahl gefertigt, die beleuchteten Einstiegsleisten tragen S-Logos. Beim Einschalten der Zündung erscheinen auf den Displays S-spezifische Startbildschirme.



Neu bei den optionalen Systemen ist der adaptive Fahrassistent, der den Fahrer in vielen Situationen beim Beschleunigen, Verzögern und Lenken innerhalb der eigenen Spurunterstützen kann. Um die Querführung aufrecht zu erhalten, muss der Fahrer lediglich das kapazitive Lenkrad, das zum System gehört, leicht berühren und damit seine Aufmerksamkeit nachweisen. Im Zusammenspiel mit der kamerabasierten Verkehrszeichenerkennung sorgt der adaptive Fahrassistent dafür, dass das Auto in gewissen Situationen – etwa vor Tempolimits und Ortsschildern – selbsttätig verzögert. Sobald der limitierte Bereich endet, beschleunigt er den 4,21 Meter langen SQ2 wieder. Der auf Wunsch erhältliche Parkassistent steuert den Wagen selbsttätig in eine Lücke und wieder hinaus.



Die Auslieferung des Audi SQ2 beginnt Anfang nächsten Jahres. Der Einstiegspreis beträgt 45.700 Euro. (ampnet/jri)